Afili Aşk 22. yeni bölüm fragmanı... Kerem'in hayalleri suya düştü

Afili Aşk 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Afili Aşk yeni bölümde Kerem ile Ayşe yatak odasında muhabbete girerken Ayşe oyun gereği Kerem'e dişini fırçalaması gerektiğini söylüyor. Kerem dişini fırçaladıktan sonra odaya girerken Ayşe'nin uyuduğunu görüyor. Bu duruma sinirlenen genç adam "Hani öpüşecektik!" diye sitem ediyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşe, Kerem’den hayatında duyduğu en güzel aşk cümlelerini duymuştur. Kerem ve Ayşe için her şey iyiye giderken anlaşmalı evliliği öğrenen Yelda bu bilgiyi kullanarak Ayşe’yi bir kukla gibi oynatmaya başlar. Amacı Ayşe’nin Kerem’i terk etmesi değil, Kerem’in Ayşe’den soğumasıdır.

Ayşe bambaşka biri olur. Ayşe’nin değişen davranışları herkesi şaşırtır ve üzer. Kerem, Ayşe’nin bu davranışlarından kötü etkilenmeye başlar ve kararını sorgular. İpler iyice kopma noktasına gelmektedir.

Bundan sonra Kerem ve Ayşe için her şey başlamadan bitecek midir? Ayşe hayatında alacağı en zor kararla karşı karşıyadır.