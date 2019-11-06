Afili Aşk 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 21. son bölümde Kerem, gerçeği söylememek...

AFİLİ AŞK 21. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşe, Kerem’in beklenmedik hamlesi ve öpücüğü karşısında şaşkındır. Kerem’in ortaya attığı centilmenlik anlaşması yine Kerem eliyle bozulmuştur. Ayşe bunun anlamını sorgulamaya başlar. Ayşe kendi duygularının farkındadır ama Kerem’den emin olmak için ondan gelecek hamleyi bekler.

Kerem içinse kara kutunun tekrar açılma vakti gelmiştir. Artık kara kutu sorularını cesaretle cevaplamak zorundadır. Peki Kerem aşkını itiraf edebilecek midir



Kerem ve Ayşe’nin sahte evliliğini öğrenen Yelda için ise hesap sorma vakti gelmiştir.

Sessizliğini koruyan Yelda, ne yapacaktır? Yelda bu aşka engel olabilecek midir?



AFİLİ AŞK 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Afili Aşk 22. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...