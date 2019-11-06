Afili Aşk 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 21. son bölümde Kerem, gerçeği söylememek...
Kanal D'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Afili Aşk 21. yeni bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Sevilen dizinin son bölümüne Yelda'nın Kerem ve Ayşe'nin sahte evliliğini öğrenmesi damga vurdu. Peki Afili Aşk 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
AFİLİ AŞK 21. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ayşe, Kerem’in beklenmedik hamlesi ve öpücüğü karşısında şaşkındır. Kerem’in ortaya attığı centilmenlik anlaşması yine Kerem eliyle bozulmuştur. Ayşe bunun anlamını sorgulamaya başlar. Ayşe kendi duygularının farkındadır ama Kerem’den emin olmak için ondan gelecek hamleyi bekler.
Kerem içinse kara kutunun tekrar açılma vakti gelmiştir. Artık kara kutu sorularını cesaretle cevaplamak zorundadır. Peki Kerem aşkını itiraf edebilecek midir
Kerem ve Ayşe’nin sahte evliliğini öğrenen Yelda için ise hesap sorma vakti gelmiştir.
Sessizliğini koruyan Yelda, ne yapacaktır? Yelda bu aşka engel olabilecek midir?
AFİLİ AŞK 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Afili Aşk 22. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...