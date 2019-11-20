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20.11.2019 - 22:43 |

Afili Aşk 23. son bölümde Kerem ve Ayşe öpüştü! Afili Aşk 24. yeni bölüm fragmanı...

Kanal D'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Afili Aşk 23. yeni bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Sevilen dizinin son bölümüne Kerem ve Ayşe'nin Yelda’ya bu aşkı inandırabilmek için yeni bir oyuna başlamaları damga vurdu. Peki Afili Aşk 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Afili Aşk 23. son bölümde Kerem ve Ayşe öpüştü! Afili Aşk 24. yeni bölüm fragmanı...

AFİLİ AŞK 23. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kerem ve Ayşe, birbirlerinden kopamayacakları anlayıp, anlaşmalı evliliklerini inandırmak için harcadıkları çabayı aşkları için harcayacaklar. Kerem ve Ayşe, Yelda’ya bu aşkı inandırabilmek için yeni bir oyuna başlarlar. Kerem derbeder halde dolaşırken bu durumdan en çok endişelenen Yelda olur.

Modamu Ayşe’nin magazine verdiği demeçler yüzünden zor duruma düşer. Kerem hem şirketin, hem de Ayşe’nin kötüye giden imajını düzeltmek için sosyal sorumluluk projesi başlatır; ama, sosyal medyada da peşlerini bırakmayan troller işleri zorlaştırır. Kerem ve Ayşe hem aşkları için, hem de şirket için omuz omuza mücadele verirler. Ancak hiçbir şey kolay olmayacaktır.

AFİLİ AŞK 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Afili Aşk 24. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

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