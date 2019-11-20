Afili Aşk 23. yeni bölüm fragmanları! Yelda, Kerem ve Ayşe'nin aşkına ikna olacak mı?

Afili Aşk 23. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Kanal D ekranında yayınlanan sevilen dizi Afili Aşk'ta bu hafta Kerem ve Ayşe anlaşmalı evlililiklerine harcadıkları çabayı aşklarına harcamaya karar verir. İkili hem birbirlerine zaman ayırmak hemde Yelda'yı bu aşka inandırabilmek için çabalar. Kerem ve Ayşe, Yelda'yı aşklarına inandırmak için yeni bir oyuna başlar. Afili Aşk 23. yeni bölüm fragmanları ile bu akşam Kanal D

AFİLİ AŞK 23. BÖLÜM FRAGMANI

AFİLİ AŞK 23. BÖLÜM 2. FRAGMANI

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