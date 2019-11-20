MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriAfili Aşk 23. yeni bölüm fragmanları! Yelda, Kerem ve Ayşe'nin aşkına ikna olacak mı?
20.11.2019 - 11:00 |

Afili Aşk 23. yeni bölüm fragmanları! Yelda, Kerem ve Ayşe'nin aşkına ikna olacak mı?

Kanal D ekranında yayınlanan sevilen dizi Afili Aşk 23. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Kerem ve Ayşe anlaşmalı evliliklerine harcadıkları çabayı aşklarına harcamaya karar verir. Kerem ve Ayşe bu aşka Yelda'yı inandırmak için oldukça çaba harcayacaktır. Peki Afili Aşk dizisinde Yelda, Kerem ve Ayşe'nin aşkına ikna olacak mı?

Afili Aşk 23. yeni bölüm fragmanları! Yelda, Kerem ve Ayşe'nin aşkına ikna olacak mı?

Afili Aşk 23. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Kanal D ekranında yayınlanan sevilen dizi Afili Aşk'ta bu hafta Kerem ve Ayşe anlaşmalı evlililiklerine harcadıkları çabayı aşklarına harcamaya karar verir. İkili hem birbirlerine zaman ayırmak hemde Yelda'yı bu aşka inandırabilmek için çabalar. Kerem ve Ayşe, Yelda'yı aşklarına inandırmak için yeni bir oyuna başlar. Afili Aşk 23. yeni bölüm fragmanları ile bu akşam Kanal D

 AFİLİ AŞK 23. BÖLÜM FRAGMANI

AFİLİ AŞK 23. BÖLÜM 2. FRAGMANI

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    Otobüs şoförü, aracına asılan patenci çocuğu dövdüAntalya'da şehir içi yolcu otobüsü şoförü, araca patenle tutunan 3 çocuktan yakaladığı birini dövdü. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şahane cuma ne zaman? Black Friday ne zaman başlıyor?

    Şahane cuma ne zaman? Black Friday ne zaman başlıyor?

    Eski kiracısının kızına istismarda bulundu! 15 yıl hapis istendi

    Eski kiracısının kızına istismarda bulundu! 15 yıl hapis istendi

    Son dakika... Şule Çet davasında flaş gelişme!

    Son dakika... Şule Çet davasında flaş gelişme!

    Erman Ilıcak kimdir? Erman Ilıcak biyografisi

    Erman Ilıcak kimdir? Erman Ilıcak biyografisi

    Sıradaki Haber