Afili Aşk 24. bölüm fragmanı! Kerem ve Ayşe, engeli aşabilecek mi?

Çarşamba akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Afili Aşk yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de Kanal D'de...

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kerem ve Ayşe sevgililiklerinin ilk gününü rüya gibi yaşar. Aşklarının önüne çıkan tüm engellere rağmen geleceğe doğru umutla bakarlar. Ancak Yelda'dan gelen telefonla bütün büyü bozulur. Kerem ve Ayşe’nin sahte evliliğini biri daha öğrenmiştir. Kerem ve Ayşe için ayrılık vakti midir? Ayşe evine geri dönmek zorunda kalır. İki aşık birbirinden ne kadar uzak kalabilecektir? Kerem ve Ayşe gizli gizli bir araya gelmenin yollarını ararlar.

Kerem hiç ayrılmayacakları bir formülün peşindedir. İki aileyi sıkı sıkı birbirine bağlayacak bu formül ise yine geçmişte gizlidir. Muhsin ve Ayşe’nin babası Kenan arasında geçmişte yaşanan bir olayın üzerine gitmeye karar verir ve araştırır. Kerem’in öğrendikleri bu iki aileyi bir arada tutmak için yeterli olacak mıdır?

AFİLİ AŞK FRAGMAN