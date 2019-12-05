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05.12.2019 - 00:32 |

Afili Aşk 25. son bölümde Ayşe'ye büyük savaş! 25. yeni bölüm fragmanı...

Kanal D'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Afili Aşk 25. yeni bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Sevilen dizinin son bölümüne Ceyda ve Yelda'nın Ayşe'ye karşı soğuk savaş ilan etmesi damga vurdu. Peki Afili Aşk 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Afili Aşk 25. son bölümde Ayşe'ye büyük savaş! 25. yeni bölüm fragmanı...

AFİLİ AŞK 25. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kerem, Muhsin'in karanlık geçmişiyle yüzleşmekte zorlanır. Ne yapacağını bilemeyen Kerem, öğrendiği acı gerçeği kendi içinde mi tutacak yoksa Ayşe'yi kaybetme pahasına anlatacak mıdır?

Ayşe ise her şeye rağmen Yelda’ya kendini sevdirme derdindedir. Bunu fark eden Yelda, titizlikle bir plan hazırlar. Bu planın farkında olmayan Ayşe, kendini adeta külkedisi masalının içinde bulur. Yakışıklı prens Kerem ve iyi kalpli külkedisi Ayşe herkese ve her şeye rağmen sonsuza dek mutlu yaşayacakları bir dünya hayal ederken hiç beklemedikleri şekilde tuzağa düşerler. Peki Ayşe bu tuzağı bozup prensine yetişebilecek midir?

AFİLİ AŞK 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

EGM'ye 6 adet 'Bayraktar TB2' teslim edildiSavunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 6 adet Bayraktar TB2 insansız hava aracını (İHA) Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettiklerini bildirdi.
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