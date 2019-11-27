MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriAfili Aşk 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24. son bölümde Kerem, gerçeği söylememek...
27.11.2019 - 22:43 |

Afili Aşk 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24. son bölümde Kerem, gerçeği söylememek...

Kanal D'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Afili Aşk 24. yeni bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Sevilen dizinin son bölümüne Kerem ve Ayşe’nin sahte evliliğini birinin daha öğrenmesi damga vurdu. Peki Afili Aşk 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Afili Aşk 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24. son bölümde Kerem, gerçeği söylememek...

AFİLİ AŞK 24. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kerem ve Ayşe sevgililiklerinin ilk gününü rüya gibi yaşar. Aşklarının önüne çıkan tüm engellere rağmen geleceğe doğru umutla bakarlar. Ancak Yelda'dan gelen telefonla bütün büyü bozulur. Kerem ve Ayşe’nin sahte evliliğini biri daha öğrenmiştir. Kerem ve Ayşe için ayrılık vakti midir? Ayşe evine geri dönmek zorunda kalır. İki aşık birbirinden ne kadar uzak kalabilecektir? Kerem ve Ayşe gizli gizli bir araya gelmenin yollarını ararlar.

Kerem hiç ayrılmayacakları bir formülün peşindedir. İki aileyi sıkı sıkı birbirine bağlayacak bu formül ise yine geçmişte gizlidir. Muhsin ve Ayşe’nin babası Kenan arasında geçmişte yaşanan bir olayın üzerine gitmeye karar verir ve araştırır. Kerem’in öğrendikleri bu iki aileyi bir arada tutmak için yeterli olacak mıdır?

AFİLİ AŞK 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Afili Aşk 25. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

Bartholomeos'un evine giren şüpheliler suçüstü yakalandıFener Rum Patriği Bartholomeos'un evine giren şüpheliler, Kartal Dragos'ta bir villada hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Polislere silah çeken şüphelilerden 1'i yaralanırken, toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çok acı olay... 11. kattan düştü

Çok acı olay... 11. kattan düştü

Şişli'de öldürülen İranlı ajanın katil zanlıları yakalandı

Şişli'de öldürülen İranlı ajanın katil zanlıları yakalandı

Son dakika | Bartholomeos'un evine giren şüpheliler suçüstü yakalandı

Son dakika | Bartholomeos'un evine giren şüpheliler suçüstü yakalandı

Benim Adım Melek 10. son bölümde Melek'le Cumali arasında... 11. yeni bölüm fragmanı...

Benim Adım Melek 10. son bölümde Melek'le Cumali arasında... 11. yeni bölüm fragmanı...

Sıradaki Haber