MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Afili Aşk 26. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı.. . Kızlar ev partisini bastı
ABONE OL
07.12.2019 - 11:28 |

Afili Aşk 26. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı.. . Kızlar ev partisini bastı

Afili Aşk 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Volkan ve Kerem kızlara yalan atıp ev partisi düzenliyor. Kızlar onlara güvenmiyor ve eve baskın yapıyor.

Afili Aşk 26. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı.. . Kızlar ev partisini bastı

 

Afili Aşk 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Afili Aşk yeni bölümde Kerem ve Volkan bekarlığa veda partisine katılmak için kırk takla atıyor. Sonunda partiye katılıyorlar. Fakat Gonca'nın içine kurt düşüyor. Ayşe'yi de alıp eve baskın yapıyor. Kerem herkesi evden kovarken nasıl bir açıklama yapacakları merak konusu...

SON BÖLÜMDE NELER OLUYOR

Ceyda ve Yelda, Ayşe'ye karşı soğuk savaş ilan ediyor!

Kerem, Muhsin'in karanlık geçmişiyle yüzleşmekte zorlanır. Ne yapacağını bilemeyen Kerem, öğrendiği acı gerçeği kendi içinde mi tutacak yoksa Ayşe'yi kaybetme pahasına anlatacak mıdır?

Ayşe ise her şeye rağmen Yelda’ya kendini sevdirme derdindedir. Bunu fark eden Yelda, titizlikle bir plan hazırlar. Bu planın farkında olmayan Ayşe, kendini adeta külkedisi masalının içinde bulur. Yakışıklı prens Kerem ve iyi kalpli külkedisi Ayşe herkese ve her şeye rağmen sonsuza dek mutlu yaşayacakları bir dünya hayal ederken hiç beklemedikleri şekilde tuzağa düşerler.

İngiltere'de 14 yaşındaki Müslüman kız çocuğuna ırkçı saldırıİngiltere'de 40 yaşındaki bir kadın, bir yolcu otobüsünde 14 yaşındaki başörtülü kız çocuğuna saldırdı. İslamofobik ve ırkçı hakaretler savuran kadın, kız çocuğunu otobüs dışında darp etti, yerlerde sürükledi. Tüm bunlar olurken, çevredekilerin çoğunun olayı sadece izlemekle yetindiği görüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

Ev arkadaşı 2 kişiyi öldürüp, polise teslim oldu

Ev arkadaşı 2 kişiyi öldürüp, polise teslim oldu

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? Soru ve cevaplar ne zaman yayımlanacak?

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? Soru ve cevaplar ne zaman yayımlanacak?

Ceren'in katili, 14 yıl önce bıçakladığı Dinçer'in iş yerine 150 metredeki otelde kalmış

Ceren'in katili, 14 yıl önce bıçakladığı Dinçer'in iş yerine 150 metredeki otelde kalmış

Sıradaki Haber