Afili Aşk 26. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı.. . Kızlar ev partisini bastı

Afili Aşk 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Afili Aşk yeni bölümde Kerem ve Volkan bekarlığa veda partisine katılmak için kırk takla atıyor. Sonunda partiye katılıyorlar. Fakat Gonca'nın içine kurt düşüyor. Ayşe'yi de alıp eve baskın yapıyor. Kerem herkesi evden kovarken nasıl bir açıklama yapacakları merak konusu...

SON BÖLÜMDE NELER OLUYOR

Ceyda ve Yelda, Ayşe'ye karşı soğuk savaş ilan ediyor!

Kerem, Muhsin'in karanlık geçmişiyle yüzleşmekte zorlanır. Ne yapacağını bilemeyen Kerem, öğrendiği acı gerçeği kendi içinde mi tutacak yoksa Ayşe'yi kaybetme pahasına anlatacak mıdır?

Ayşe ise her şeye rağmen Yelda’ya kendini sevdirme derdindedir. Bunu fark eden Yelda, titizlikle bir plan hazırlar. Bu planın farkında olmayan Ayşe, kendini adeta külkedisi masalının içinde bulur. Yakışıklı prens Kerem ve iyi kalpli külkedisi Ayşe herkese ve her şeye rağmen sonsuza dek mutlu yaşayacakları bir dünya hayal ederken hiç beklemedikleri şekilde tuzağa düşerler.