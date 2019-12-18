Afili Aşk 27. bölüm fragmanı | Evlilik teklifi geliyor...

Kanal D'nin sevilen dizisi Afili Aşk yeni bölümü ile ekrana gelmeye hazır. Bu akşam yayınlanacak olan Afili Aşk'ın 27. bölümünde neler olacak?

AFİLİ AŞK 27. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yüz yıllardır süregelen kadın erkek arasındaki çatışma Kerem ve Ayşe'yi de karşı karşıya getirir.

Bekarlığa veda partisinden sonra ikili arasında başlayan inatlaşma büyür ve bütün şirketin dahil olduğu büyük bir düelloya dönüşür. Evlendikten sonra “kadınlar ne ister, erkekler ne ister” sorularının listeleri şirketteki kadın ve erkek çalışanlara sunulur. Bu mücadelenin kazananı kim olacak Ayşe mi, yoksa Kerem mi?

Bütün bu zorlu günün ardından Kerem, Ayşe’nin içinde ukde kalan evlilik teklifi için yeni sürprizler hazırlamaya başlar. Bugüne kadar evlilik teklifinde pek başarılı olamayan Kerem, bu sefer bu planları gerçekleştirmeyi başarabilecek midir?

İki aşık her şeyi yoluna koyduklarını düşünürken Melahat’ın ilaçlarını ihmal etmesiyle tekrar kafası gidip gelmeye başlar. Sahte evliliği bilen Melahat, etrafta ne zaman patlayacağı belli olmayan saatli bomba gibi dolaşmaktadır.

AFİLİ AŞK 27. BÖLÜM FRAGMANI - 2

AFİLİ AŞK 27. BÖLÜM FRAGMANI