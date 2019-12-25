Afili Aşk 28. son bölümde Kerem ve Ayşe'nin sahte evliliği... Afili Aşk 29. yeni bölüm fragmanı...

AFİLİ AŞK 28. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melahat sonunda sahte evliliği söyler ve herkes şoke olur. Kerem ve Ayşe bu durumu ailelerine nasıl açıklayacaktır? Bu kaostan sonra Ayşe ve Kerem yaptıkları hataları bir daha düşünme fırsatı bulur. Ayşe her şeyi geride bırakıp, tertemiz bir sayfa açmak ister. Ona göre bu sırrı herkes duymalı ve hayatlarında hiçbir sorun kalmamalıdır. Kerem ise Ayşe’den her şeyi yoluna koymak için zaman ister. İki sevgili bu konuda bir türlü orta noktayı bulamaz ve iş ciddi bir kavgaya neden olur. Bakalım sonunda kimin dediği olacak?

Modamu çalışanları yılbaşını karşılamaya hazırlanır. Çalışanlar bir parti beklentisi içindedir. Kerem bir bahane bulup kutlamaları iptal ettirir. Buna anlam veremeyen Ayşe, Kerem’in sakladığı bir şeyler olduğunu fark eder ve bunun peşine düşer. Yiğiterler hummalı bir şekilde yılbaşı gecesine hazırlanır. Yemekler, hediyeler her şey hazırdır. Geriye tüm heyecanıyla geri sayımı beklemek kalır. Ancak eve bırakılan gizemli hediyenin açılmasıyla, aileler arasındaki tüm dengeler değişecektir.



AFİLİ AŞK 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Afili Aşk 29. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...