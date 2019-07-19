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19.07.2019 - 13:52

Afili Aşk 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Ayşe'ye sürpriz talip...

Afili Aşk 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamları ekrana gelen eğlenceli dizisi Afili Aşk'ın yeni bölümünde Ayşe'ye sürpriz bir talip çıkıyor. Kerem'i kıskançlık krizine sürükleyen bu durum nelere yol açacak merak konusu. İşte Afili Aşk 7. bölüm fragmanı...

Afili Aşk 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Ayşe'ye sürpriz talip...

Kanal D'nin yeni dizisi Afili Aşk eğlenceli bölümlerle ekrana gelmeye devam ediyor. Yeni bölümde neler olacak?

AFİLİ AŞK 7. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Afili Aşk 7. Bölüm fragmanında kıskançlık rüzgarları esiyor! Ayşe'nin değişen giyim tarzı ofiste dikkat çekmeye başlarken, Kerem cephesinde kıskançlık rüzgarları esiyor. Kerem'in arkadaşlarından biri ofise geliyor ve burada Ayşe ile karşılaşıyor.

Ayşe'den çok etkilenen bu kişi heyecanını Kerem'le paylaşıyor. Kerem ise arkadaşını bu kadar etkileyen kişinin kim olduğunu merak ediyor. Tam da bu sırada yanlarından Ayşe geçiyor ve durum netleşiyor... Kerem, Ayşe'nin çevresi tarafından ilgi gördüğünü görünce içten içe kıskanmaya başlıyor.

Afili Aşk yeni bölümüyle 24 Temmuz Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

AFİLİ AŞK 7. BÖLÜM FRAGMANI

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