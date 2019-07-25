MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemAfili Aşk 8. bölüm fragmanı yayınlandı! Ayşe ve Kerem yakınlaşıyor...
25.07.2019 - 08:23

Afili Aşk 8. bölüm fragmanı yayınlandı! Ayşe ve Kerem yakınlaşıyor...

Afili Aşk 7. son bölümü ile herkesi ekran başına kilitledi. Yeni bölümleri ile çarşamba akşamları yayınlanan Afili Aşk'ın 8. bölüm fragmanı da dizinin hemen ardından yayınlandı. Kerem ve Ayşe arasında hisler oluşmaya başlıyor...

Afili Aşk 8. bölüm fragmanı yayınlandı! Ayşe ve Kerem yakınlaşıyor...

7. son bölümü ile ekrana gelen Afili Aşk'ın 8. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde izleyenleri keyifli dakikalar bekliyor.

Afili Aşk yeni bölümüyle 31 Temmuz Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Ayşe ve Kerem arasında hisler oluşmaya başlıyor. Kerem, önceden yaptığı çapkınlıkları artık yapmamaya başlıyor. İkili arasında hızla ilerleyen bu hisler anlaşmalarının da bozulmasına neden oluyor. Ayşe artık yolun sonuna geldiklerini ve her şeyin bittiğini söylüyor. Ayşe'nin bu kararı Kerem'i büyük bir şaşkınlığa sürüklüyor. Peki ikili arasında bundan sonra neler yaşanacak?

AFİLİ AŞK 8. BÖLÜM FRAGMANI

 

 

 

Genç kadın ve annesini bağlayıp... Kan donduran detayları anlattı!Bursa'da Suriyeli kadın ve annesinin elleri ve ayakları bağlı şekilde öldürülmesiyle alakalı tutuklanan sanıklar hakim karşısına çıktı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

E-Okul lise boş kontenjanları nasıl sorgulanır? E-okul boş kontenjan sorgulama

E-Okul lise boş kontenjanları nasıl sorgulanır? E-okul boş kontenjan sorgulama

Örgüt propagandası yapan 12 kişiye gözaltı

Örgüt propagandası yapan 12 kişiye gözaltı

FSM Köprü çalışmaları ne zaman bitecek? Tarih belli oldu!

FSM Köprü çalışmaları ne zaman bitecek? Tarih belli oldu!

Böyle vahşet duyulmadı! 'Görünce ağladım, şok oldum...'

Böyle vahşet duyulmadı! 'Görünce ağladım, şok oldum...'

Sıradaki Haber