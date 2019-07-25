Afili Aşk 8. bölüm fragmanı yayınlandı! Ayşe ve Kerem yakınlaşıyor...

7. son bölümü ile ekrana gelen Afili Aşk'ın 8. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde izleyenleri keyifli dakikalar bekliyor.

Afili Aşk yeni bölümüyle 31 Temmuz Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Ayşe ve Kerem arasında hisler oluşmaya başlıyor. Kerem, önceden yaptığı çapkınlıkları artık yapmamaya başlıyor. İkili arasında hızla ilerleyen bu hisler anlaşmalarının da bozulmasına neden oluyor. Ayşe artık yolun sonuna geldiklerini ve her şeyin bittiğini söylüyor. Ayşe'nin bu kararı Kerem'i büyük bir şaşkınlığa sürüklüyor. Peki ikili arasında bundan sonra neler yaşanacak?

AFİLİ AŞK 8. BÖLÜM FRAGMANI