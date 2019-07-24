Afili Aşk 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

AFİLİ AŞK 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Ayşe'ye sürpriz bir talip çıkıyor!

Ayşe'nin değişen giyim tarzı ofiste dikkat çekmeye başlarken, Kerem cephesinde kıskançlık rüzgarları esiyor. Kerem'in arkadaşlarından biri ofise geliyor ve burada Ayşe ile karşılaşıyor. Ayşe'den çok etkilenen bu kişi heyecanını Kerem'le paylaşıyor. Kerem ise arkadaşını bu kadar etkileyen kişinin kim olduğunu merak ediyor. Tam da bu sırada yanlarından Ayşe geçiyor ve durum netleşiyor... Kerem, Ayşe'nin çevresi tarafından ilgi gördüğünü görünce içten içe kıskanmaya başlıyor.



AFİLİ AŞK 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Büyük bir ilgiyle takip edilen Afili Aşk 8. yeni bölüm fragmanı yayımlanır yayımlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...