Afili Aşk 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Öpücük krizi...

Kanal D'nin yeni dizisi Afili Aşk hız kesmeden devam ediyor. Yeni bölüm için geri sayım başladı. İşte Afili Aşk 9. bölüm fragmanları...

Ayşe ve Kerem arasında öpücük krizi yaşanıyor!

Ayşe ve Kerem'in beraber oynayacağı reklam filmi tüm olayların karışmasına sebep oluyor! Reklam filminin ön hazırlıklarını yapan Volkan, Kerem ve Ayşe'nin öpüşmesini isteyince olanlar oluyor! İkilinin arasındaki gerilim iyice büyüyor. Kerem ve Ayşe ne yapacak? Birbirlerine hissettikleri duygular ortaya çıkacak mı?

AFİLİ AŞK 9. BÖLÜM 2. FRAGMANI

AFİLİ AŞK 9. BÖLÜM FRAGMANI