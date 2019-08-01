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01.08.2019 - 08:13

Afili Aşk 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Afili Aşk 9. yeni fragmanı yayınlandı. Dün akşam 8. bölümü ile ekrana gelen dizinin yeni bölümünde neler olacak merak konusu. Yeni bölümde Ayşe ve Kerem oyuncu olacak. İşte Afili Aşk 9. bölüm fragmanı...

Afili Aşk 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Kanal D'nin keyifle takip edilen dizisi Afili Aşk 8. son bölümün ardından 9. bölüm fragmanını yayınladı. İşte yeni bölümden ilk merak edilenler...

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında gittikçe yakınlaşan Ayşe ve Kerem, beklemedikleri bir teklifle karşılaşıyor! Şirketin çekeceği reklam filminde önce Kerem'in oynaması kararlaştırılıyor ardından partneri olarak Ayşe'nin de oynamasına karar veriliyor! İkili ilk olarak bu duruma şaşırsa da çekimler sırasında birbirlerine ayak uyduruyor. Sadece bir reklam filmi olarak görünen bu olay Kerem ve Ayşe'nin ilişkisinde bir dönüm noktası olacak mı?

Afili Aşk yeni bölümüyle 7 Ağustos Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

AFİLİ AŞK 9. BÖLÜM FRAGMANI

İETT otobüsü, servis aracına çarptı: 6 yaralıSultangazi Habipler yolunda meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Arnavutköy istikametine seyir halinde olan İETT otobüsü önünde giden servis aracına çarptı. Otobüs ve servis aracında ağır hasar meydana geldi.
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