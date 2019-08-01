Afili Aşk 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Kanal D'nin keyifle takip edilen dizisi Afili Aşk 8. son bölümün ardından 9. bölüm fragmanını yayınladı. İşte yeni bölümden ilk merak edilenler...

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında gittikçe yakınlaşan Ayşe ve Kerem, beklemedikleri bir teklifle karşılaşıyor! Şirketin çekeceği reklam filminde önce Kerem'in oynaması kararlaştırılıyor ardından partneri olarak Ayşe'nin de oynamasına karar veriliyor! İkili ilk olarak bu duruma şaşırsa da çekimler sırasında birbirlerine ayak uyduruyor. Sadece bir reklam filmi olarak görünen bu olay Kerem ve Ayşe'nin ilişkisinde bir dönüm noktası olacak mı?

Afili Aşk yeni bölümüyle 7 Ağustos Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

AFİLİ AŞK 9. BÖLÜM FRAGMANI