Afili Aşk bu akşam yok mu? Afili Aşk 10. yeni bölüm ne zaman?

Kanal D'nin heyecanla takip edilen dizisi Afili Aşk 10. bölümü için bekleyiş sürüyor. Çarşamba akşamları ekrana gelen dizinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜM BU AKŞAM YOK MU?

Kurban Bayramı nedeniyle Afili Aşk'ın yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. 10. bölümü ile ekrana gelecek olan dizi 21 Ağustos Çarşamba akşamı Kanal D'de olacak.

AFİLİ AŞK 10. BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Kerem ve Ayşe aralarındaki garip durumu çözmeye çalışıyorlar. Hislerinin karmaşası içinde boğulan ikili, birbirlerinden hoşlandıklarını kendilerine bile itiraf etmekten kaçınıyorlar!

Ayşe sınava hazırlanmak için ders alabileceği bir matematik hocası arıyor. Bulduğu bir kaç ismi Kerem ile paylaşınca ummayacağı bir planın ortasında kalıyor. Ayşe'yi kıskanan Kerem kendince en zararsız hocayı seçmeye çalışıyor fakat olayın sonunda kendi kazdığı kuyuya düşüyor! Eve gelen yeni matematik hocası Kerem'in çıldırmasına sebep oluyor!

Afili Aşk yeni bölümüyle 21 Ağustos Çarşamba saat 20.00'da Kanal D'de!

AFİLİ AŞK 10. BÖLÜM FRAGMANI