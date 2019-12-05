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05.12.2019 - 07:32 |

Afili Aşk izle | Afili Aşk 26. bölüm fragmanı yayınlandı

Afili Aşk son bölümü izleyenleri ekrana kilitledi. Dün akşam 25. bölümü ile ekranı gelen Afili Aşk'ta Yelda ve Ceyda'nın planı ters tepiyor. Afili Aşk, son bölümün hemen ardından 26. bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Afili Aşk ile ilgili kaçırdığınız detaylar...

Afili Aşk izle | Afili Aşk 26. bölüm fragmanı yayınlandı

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Afili Aşk son bölümü ile izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da yayınlayan Afili Aşk'ta neler yaşandı?

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yelda, Ayşe ve Kerem'i ayırmak için yeni bir taktik deniyor. Kendini Yelda'ya sevdirmeye çalışan Ayşe ise koşulsuz şartsız o ne isterse yapmaya başlıyor. Bu durumu fırsat bilen Ceyda ve Yelda ise boş durmuyor. Yelda evinde düzenlenen davete Ceyda'yı da çağırıyor ve açılış valsini Kerem'le yapmasını istiyor. O akşam ise Ayşe'yi başka bir etkinliğe gönderiyor. Amacı Kerem ve Ceyda'nın yakınlaşması olan Yelda, ummadığı bir durumla karşı karşıya kalıyor.

Ayşe, olanları öğreniyor ve Kerem'i yalnız bırakmamak için sürpriz bir hamle yapıyor. Ayşe ve Kerem'in valsi ise geceye damga vuruyor!

AFİLİ AŞK 25. SON BÖLÜM İZLE

AFİLİ AŞK 26. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ayşe, Kerem'i yakın markaja alıyor!
Afili Aşk 26. Bölüm Fragmanında Kerem ve Volkan bekarlığa veda partisi düzenlemek istiyor. Ancak Ayşe ve Gonca'nın gazabına uğramaktan korkan ikili buna cesaret edemiyor. Onlardan şüphelenen Ayşe ise Kerem'i yakın takibe alıyor ve onu izlemeye başlıyor. Kerem'in biriyle buluştuğunu gören Ayşe, deliye dönüyor. Peki Kerem'in gizli gizli buluştuğu bu kişi kim?

Afili Aşk yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

AFİLİ AŞK 26. BÖLÜM FRAGMANI

 

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