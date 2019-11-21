Afili Aşk son bölüm izle | Afili Aşk 24. bölüm fragmanı yayınlandı

Kanal D'nin keyifle takip edilen dizisi Afili Aşk dün akşam 23. son bölümü ile ekrana geldi. Kerem ve Ayşe Yelda'yı aşklarının gerçek olduğuna inandırmak için yeni bir plan hazırladı.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Afili Aşk 20 Kasım Çarşamba yayınlanan son bölümde, Kerem ve Ayşe'yi yeni bir sınav daha bekliyor. Yelda'nın talimatlarıyla Kerem'e kötü davranan Ayşe, taktik değiştiriyor. Kerem'e olan biteni anlatıyor ve ikili yeni bir oyunun içine giriyor. Kerem, bu aşkın gerçek olduğuna annesini inandırmak için yemeden içmeden kesiliyor. Kerem'in bu hallerini gören Yelda ise onun üzülmesine dayanamıyor. Ayşe, hedefine ulaşıyor ve Yelda'nın inancını kazanmayı başarıyor. Bu olaylar tam son buldu derken Yelda'nın karşılaştığı manzara her şeyi yerle bir ediyor! Peki Yelda'yı kararından döndüren şey ne?

Öte yandan Volkan ve Gonca cephesinde de olaylar durulmuyor. Henüz ihaneti affetmemiş olan Gonca, ikinci bir şokla büyük bir hayal kırıklığına uğruyor... Volkan, Gonca'ya kendini affettirebilecek mi?

AFİLİ AŞK SON BÖLÜM İZLE

AFİLİ AŞK 24. BÖLÜM FRAGMANI

Yelda, Kerem ve Ayşe'yi ayırmak için strateji değiştiriyor!

Yelda'nın tüm çabalarına rağmen Kerem ve Ayşe birbirlerinden uzaklaşmaz. Aksine daha çok bağlanırlar. Durumu tersine çevirmek için Yelda yeni bir plan yapar ve devreye Ayşe'nin annesini sokar. Olan biteni anlatır. Ayşe ve Kerem kendilerini yeni bir sorunun içinde bulur.

Afili Aşk yeni bölümüyle 27 Kasım Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!