Afili Aşk son bölüm izle | Afili Aşk 25. bölüm fragmanı yayınlandı

Kanal D'nin keyifle takip edilen dizisi Afili Aşk 24. son bölüm ile yine izleyenleri ekran başına kilitledi. Son bölümün hemen ardından ise yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Afili Aşk 24. bölümde neler oldu?

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Afili Aşk 27 Kasım Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Yelda, Kerem ve Ayşe'nin sahte evliliğini Melahat'a söyler. Bu durumu öğrenen Melahat, adeta Ayşe'nin başında nöbet tutar. Kerem'le onları bir araya getirmemek için hiç yalnız bırakmaz. Kerem ise Ayşe'yi görebilmek için her yolu dener.

Kerem hiç ayrılmayacakları bir formülün peşindedir. İki aileyi sıkı sıkı birbirine bağlayacak bu formül ise yine geçmişte gizlidir. Muhsin ve Ayşe’nin babası Kenan arasında geçmişte yaşanan bir olayın üzerine gitmeye karar verir ve araştırır. Kerem’in öğrendikleri bu iki aileyi bir arada tutmak için yeterli olacak mıdır?

AFİLİ AŞK SON BÖLÜM İZLE

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Ayşe ve Kerem arasında romantik anlar yaşanmaya devam ediyor... Ayşe, Kerem için özel bir akşam sürprizi yapıyor. Kerem, bu sürpriz karşısında hem çok şaşırıyor hem de ne yapacağını bilemiyor. Ayşe, ona yapacağı sürpriz hakkında ise hiç bir ipucu vermiyor. Sadece Kerem'in çok istediği bir şey olduğunu söylüyor. Peki Ayşe'nin bu özel sürprizi ne? Kerem neyle karşılaşacak?

Afili Aşk yeni bölümüyle 4 Aralık Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

AFİLİ AŞK 25. BÖLÜM FRAGMANI