Afili Aşk son bölüm izle | Afili Aşk 28. bölüm fragmanında oyun sona eriyor

Kanal D'nn ilgiyle takip edilen dizisi Afili Aşk son bölümü ile izleyenleri ekran başına kilitledi. Dizinin son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. 28. bölümde neler olackak?

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Afili Aşk 18 Aralık Çarşamba yayınlanan son bölümde Kerem, artık Ayşe'yle olan evliliklerini gerçeğe taşımak istiyor. Bunun için de ona bir yüzük alıp, evlenme teklif etmeye karar veriyor. Her şeyi planlayan Kerem'i ise büyük bir aksilik bekliyor. Ayşe'ye hazırladığı sürprizi gerçekleştiremeyen Kerem soluğu hastanede alıyor.

Öte yandan iki aşık her şeyi yoluna koyduklarını düşünürken Melahat’ın ilaçlarını ihmal etmesiyle tekrar kafası gidip gelmeye başlar. Sahte evliliği bilen Melahat, etrafta ne zaman patlayacağı belli olmayan saatli bomba gibi dolaşmaktadır. Ve günün sonunda herkes gerçekleri öğrenir...

AFİLİ AŞK SON BÖLÜM İZLE

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ayşe'nin annesi Melahat zehirlenip hastaneye kaldırılınca olanlar oluyor. Ayşe ve Kerem, başlarına geleceklerden habersiz annelerini ziyaret ederler. Odada Muhsin, Rıza ve Erkut da bulunmaktadır. Melahat odadakilere, sağlığından endişelenen ve ilaçlarını almadığı için üzerine gelen oğlu Rıza'ya, Ayşe ile Kerem'in sahte evliliğinden bahsettiğini söyler. Bunu duyan Ayşe ve Kerem büyük şok yaşar. Başta Muhsin olmak üzere odadakiler iki aşığımızın ağzından çıkacak doğrulama cümlelerini beklerler.

Ayşe ve Kerem evliliklerinin sahte olduğunu açıklayacaklar mı? Bu andan itibaren aileler arasında sorun çıkacak mı? Muhsin, çok güvendiği Ayşe'ye karşı nasıl bir tavır alacak? İki aşık evlilik ile ilgili nasıl bir karar alacaklar?

AFİLİ AŞK 28. BÖLÜM FRAGMANI