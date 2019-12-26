Afili Aşk son bölüm izle | Afili Aşk 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Afili Aşk son bölümü ile dün akşam izleyici karşısına çıktı. Kerem ve Ayşe için zor dakikaların yaşandığı Afili Aşk son bölümü kesintisiz olarak haberimizden izleyebilirsiniz.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Afili Aşk 25 Aralık Çarşamba yayınlanan son bölümde Modamu çalışanları yılbaşını karşılamaya hazırlanır. Çalışanlar bir parti beklentisi içindedir. Kerem bir bahane bulup kutlamaları iptal ettirir. Buna anlam veremeyen Ayşe, Kerem’in sakladığı bir şeyler olduğunu fark eder ve bunun peşine düşer. Şüphelerinde de haklı çıkar.

Öte yandan Yiğiterler de hummalı bir şekilde yılbaşı gecesine hazırlanır. Yemekler, hediyeler her şey hazırdır. Geriye tüm heyecanıyla geri sayımı beklemek kalır. Ancak eve bırakılan gizemli hediyenin açılmasıyla, aileler arasındaki tüm dengeler değişecektir. Yıllar önce Muhsin ve Ayşe'nin babası Kemal arasında olanlar bir anda gün yüzüne çıkar. Peki şimdi ne olacak?

AFİLİ AŞK SON BÖLÜM İZLE

AFİLİ AŞK 29. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Afili Aşk 28. son bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı bekleniyor. Afili Aşk 29. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.