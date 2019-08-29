Afili Aşk son bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı yayında

Kanal D'nin çarşamba günleri reytinglerde zirveyi bırakmayan dizisi Afili Aşk'ın 11. bölümü dün ekrana geldi. Afili Aşk son bölümde yaşanan kaza sonrası Kerem, Ayşe'yi fena korkutuyor. Neyse ki kimseye bir şey olmazken Ayşe reklam teklifi alıyor. Kerem ise kıskançlık krizine girerek buna engel olmaya çalışıyor. Ayşe'nin karşısına çıkan kişi ise güzel kadının dengelerini altüst ediyor.

AFİLİ AŞK 11. BÖLÜM İZLE

AFİLİ AŞK 12. BÖLÜM FRAGMANI

Afili Aşk 12. Bölüm Fragmanında Kerem ve Ayşe arasındaki buzlar iyice eriyor! Ayşe'nin yüzüğü çıkarmasına tepki gösteren Kerem, artık ondan etkilendiğini kendine kabul ettirmeye başlıyor. Kerem'in bu ilgili davranışları karşısında Ayşe de kayıtsız kalamıyor. Kerem'in odasındaki yatak, onlar evde yokken çıkarılıyor. Döndüklerinde gördükleri manzara karşısında ne yapacağını şaşıran ikili aynı yatakta yatmaya mecbur kalıyor. Ancak bu durumu ikili arasında beklenmedik gelişmelere neden olacak gibi duruyor...