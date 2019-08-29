Afili Aşk son bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı yayında
Her çarşamba Kanal D'de ekrana gelen Afili Aşk'ın 11. bölümü dün akşam yayınlandı. Dizinin son bölümünde Ayşe hayatının en büyük tekliflerinden birini alıyor ama Kerem bu durumu hiç de hoş karşılamıyor. Geçmişten gelen misafir ise tüm dengeleri bozuyor.
Kanal D'nin çarşamba günleri reytinglerde zirveyi bırakmayan dizisi Afili Aşk'ın 11. bölümü dün ekrana geldi. Afili Aşk son bölümde yaşanan kaza sonrası Kerem, Ayşe'yi fena korkutuyor. Neyse ki kimseye bir şey olmazken Ayşe reklam teklifi alıyor. Kerem ise kıskançlık krizine girerek buna engel olmaya çalışıyor. Ayşe'nin karşısına çıkan kişi ise güzel kadının dengelerini altüst ediyor.
AFİLİ AŞK 12. BÖLÜM FRAGMANI
Afili Aşk 12. Bölüm Fragmanında Kerem ve Ayşe arasındaki buzlar iyice eriyor! Ayşe'nin yüzüğü çıkarmasına tepki gösteren Kerem, artık ondan etkilendiğini kendine kabul ettirmeye başlıyor. Kerem'in bu ilgili davranışları karşısında Ayşe de kayıtsız kalamıyor. Kerem'in odasındaki yatak, onlar evde yokken çıkarılıyor. Döndüklerinde gördükleri manzara karşısında ne yapacağını şaşıran ikili aynı yatakta yatmaya mecbur kalıyor. Ancak bu durumu ikili arasında beklenmedik gelişmelere neden olacak gibi duruyor...