Afili Aşk yine zirvede! Ayşe yakalandı mı?

Afili Aşk, dün akşam (17 Temmuz) ekrana geldiği 6’ncı bölümüyle reytinglerde üç kategoride, bir kez daha en çok izlenen yapım oldu!

Kanal D’nin; yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği dizisi Afili Aşk, dün akşam (17 Temmuz) ekrana geldiği 6’ncı bölümüyle reytinglerde üç kategoride, bir kez daha en çok izlenen yapım oldu.

Kerem (Çağlar Ertuğrul) ve Ayşe (Burcu Özberk) arasında beklenmedik bir yakınlaşmanın yaşandığı bölüm, Tüm Kişilerde 7,74 izlenme oranı ve 24,80 izlenme payı, AB’de 6,84 izlenme oranı ve 23,76 izlenme payı, 20+ABC1’de 6,91 izlenme oranı ve 22,99 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ceyda'nın oyununa boyun eğen Kerem ve Ayşe arasında beklenmedik bir yakınlaşma yaşanıyor!

Afili Aşk 17 Temmuz Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Kerem ve Ayşe arasındaki sahte evliliği öğrenen Ceyda, elindeki ses kaydı ile onları tehdit eder. Ceyda, boşanmalarına sebep olması için çiftin sürekli kavga etmesini ister. Ceyda'nın elindeki ses kaydını alana kadar onun kurallarına uyan Kerem ve Ayşe arasında yakınlaşmalar başlar. Bu yakınlaşma anları onları da şaşırtır.

Ofiste ses kaydını bulamayan Kerem ve Ayşe, onun evine girmeye karar verir. Kerem, Ceyda'yı oyalarken Ayşe ve Volkan harekete geçer. Ancak bu iş hiç de kolay olmaz. Ayşe tam hedefine ulaşmak üzereyken evde çalan hırsız alarmı her şeyi alt üst eder.

Ceyda, Ayşe'yi evinde mi yakaladı? Devamı yeni bölümde belli olacak.