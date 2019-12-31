Afra Saraçoğlu kimdir? Afra Saraçoğlu dizileri

TV8 kanalının sevilen yarışması O Ses Türkiye Yılbaşı akşamı özel konukarıyla ekrana gelecek. Jüri koltuğunda Hadise, Murat Boz, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ün oturduğu O Ses Türkiye Yılbaşı özel programına ünlüler akın ediyor. Birbirinden farklı ünlülerin şarkı söyleyeceği O Ses Türkiye'de hangi jüri hani ünlü isme dönecek? O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında şarkı söyleyecek isimlerden biri de Afra Saraçoğlu. Peki Afra Saraçoğlu kimdir? Afra Saraçoğlu kaç yaşında? Afra Saraçoğlu hangi dizilerde oynadı?TV8 kanalının sevilen yarışması O Ses Türkiye Yılbaşı akşamı özel konukarıyla ekrana gelecek. Jüri koltuğunda Hadise, Murat Boz, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ün oturduğu O Ses Türkiye Yılbaşı özel programına ünlüler akın ediyor. Birbirinden farklı ünlülerin şarkı söyleyeceği O Ses Türkiye'de hangi jüri hani ünlü isme dönecek? O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında şarkı söyleyecek isimlerden biri de Afra Saraçoğlu. Peki Afra Saraçoğlu kimdir? Afra Saraçoğlu kaç yaşında? Afra Saraçoğlu hangi dizilerde oynadı?

AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?

2 Aralık 1997'de İstanbul'da doğan Afra Saraçoğlu, oyuncu. Dizi ve sinema oyuncusu olan Afra Saraçoğlu hangi projelerde yer aldı? İşte Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı o projeler...

AFRA SARAÇOĞLU DİZİLERİ

2017-2018 Fazilet Hanım ve Kızları2019 Kardeş Çocukları

AFRA SARAÇOĞLU FİLMLERİ

2016 İkinci Şans2017 Kötü Çocuk2018 İyi Oyun2018 Aşk Bu Mu?