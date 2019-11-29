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29.11.2019 - 20:47 | | AA

Afyonkarahisar'da bir profesör evinde ölü bulundu

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Tosun, evinde ölü bulundu.

Afyonkarahisar'da bir profesör evinde ölü bulundu

Selçuklu Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki bir apartmanda yaşayan 54 yaşındaki Tosun'dan haber alamayan mesai arkadaşları, durumu polise bildirdi.

Polis ile 112 Acil Servis ekipleri söz konusu adrese sevk edildi. Evin yatak odasında hareketsiz yatan Tosun'un yaşamını yitirdiğini belirlendi.

Tosun'un cenazesi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Afyonkarahisarda bir profesör evinde ölü bulundu

Eşinden ayrıldığı için oğluyla beraber yaşayan Tosun'un epilepsi hastalığı bulunduğu, dün de gözünden katarakt ameliyatı olduğunu öğrenildi.

Tosun'un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

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