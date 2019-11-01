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01.11.2019 - 12:22 | | DHA

Afyonkarahisar'daki kazalarda 6 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da, Çay Belediyesine ait yolcu otobüsü ve patates yüklü TIR'ın devrilmesiyle meydana gelen kazalarda, toplam 6 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'daki kazalarda 6 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'daki ilk kaza, saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Kadir Çalışkan yönetimindeki 03 PS 933 plakalı, Çay Belediyesine ait yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-İzmir Çevre Yolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile otobüs muavini Erdal Abat ve isimleri henüz öğrenilemeyen 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

PATATES YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ

İkinci kaza da aynı saatlerde Afyonkarahisar- İzmir Çevre Yolu, Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün adı henüz belirlenemeyen 38 TT 710 plakalı patates yüklü TIR, yağış nedeniyle kayarak kontrolden çıktı. TIR, refüjdeki bariyerlere çarparak devrildi. TIR sürücüsünün yaralandığı kazada, binlerce çuval patates yola saçıldı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra sürücü ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kazalar nedeniyle Afyonkarahisar- İzmir karayolunda yaklaşık 2 saat trafik kontrollü verildi.

DHA, DEAŞ'lı teröristlerin yargılamalarını Afrin'de izlediDemirören Haber Ajansı (DHA), Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Afrin'de, DEAŞ'lı teröristlerin yargılama süreçlerini tüm aşamalarında yerinde görüntüledi. 1,5 yıl önce TSK ve OSÖ'nun başarılı operasyonuyla teröristlerden kurtarılan Afrin'de, Kürt ve Arap uyruklu Suriye vatandaşı 24 hakim ve savcı, bölgede yakalanan terör örgütü DEAŞ üyelerini Suriye kanunlarına göre 'terörist' suçlamasıyla yargılıyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği dönemde, üst katlarında 'sözde' yargılama yapılan, bodrum katlarının ise cezaevi olarak kullanıldığı bina yeniden düzenlenerek, fiziki şartlarıyla da çağdaş standartlarda bir adliye binasına dönüştürüldü. Yargılamaların hukuk standartlarında gerçekleştirildiği Afrin Adliyesi'nde, DEAŞ'lı ve PKK/YPG'li teröristler avukatlarının da katıldığı duruşmalarda yargılanıyor. Yargılanan DEAŞ'lı teröristlerden Abdullah El Fera, "2014 yılında DEAŞ'a katıldım. Halepliyim. Bağdadi'nin ölüm haberini duydum. Bağdadi'nin ölümü DEAŞ'ı bitirir, zaten çok az kalmıştı" dedi.
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