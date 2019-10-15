Ağabeye son bakış yürekleri burktu

Çekmeköy'de 15 yaşındaki lise öğrencisi Emirhan Gökalp sabah saatlerinde okula gitmek için evinden çıkmış, otobüsü kaçırdığı için okula yürüyerek gitmek istemişti. Şile otobanı üzerinde bulunan Yenidoğan köprülü kavşağı üzerinde yolun karşısına geçmek isterken karşıdan gelen 55 E 0577 plakalı aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı Emirhan Gökalp Sancaktepe Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Emirhan’ın yaralı halde hastaneye kaldırılması ise babası Tunç Gökalp’in telefonuna gelen mesajla bildirildi. Emirhan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailenin iddiasına göre, Emirhan'a çarpan sürücü kazanın olduğu yolda hız limitine uymadı.

15 yaşındaki Emirhan Gökalp’in cenaze namazı Taşdelen Yusuf Cebir Merkez Camisi'nde kılındı. Acılı aile cenazede zor anlar yaşadı. Kız kardeşinin ağabeyi Emirhan’ın tabutuna son bakışı ise adeta görenlerin yüreğini burktu. Cenaze namazı sonrası gencin cenazesi evinin önüne getirildi. Burada helallik alındıktan sora cenaze defnedilmek üzere memleketi Kırıkkale’ye götürüldü.

Cenazede konuşan dayı Ömer Doğan, "Dün sabah saat 09.30 sularında evinden okula gitmek için çıkmış yeğenimiz. Şile otobanı bağlantı yolunda karşıdan karşıya geçmek isterken süratle gelen bir araba çarpması sonucu hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çarpan araç sürücüsü yakalandı. Araç sürücüsü çarptıktan sonra yardım çağırmış ama süratli, hızlı olduğu belli. Çünkü 50 km hız sınırı tabelası var. Biz daha sonra olay yerine de gittik. Hiçbir araba orada 50 km hızla gitmiyor. Bu konuda önlem alınırsa başka canlar yanmasın’’ dedi.

Acılı baba Tunç Gökalp oğlunun tabutu başında bekledi. O acılı haberi aldığı anı anlatan Tunç Gökalp "Çok bir bilgimiz yok. Çocuk sabah okula gidiyor. Muhtemelen otobüse binememiş. Yürüyerek mi gidiyor bilemiyorum neyi düşünüyor? Yolda karşıya geçerken bir araba gelip çarpıyor. Bildiğimiz bu. Çarpan araç kaçmamış. Bana mesaj geliyor. Emirhan Gökalp acil servisimize geldi. Bende diyorum ki acaba Emirhan hasta mı? Dedim herhalde yanlış attılar. O arada polis aradı. Hastaneye gelmeniz lazım dedi. Hastaneye gittik. Ciğerleri sönmüş. Çok ağır bir trafik kazası geçirdiğini öğrendik. Acımız büyük. Elden de bir şey gelmiyor’ ifadelerini kullandı.