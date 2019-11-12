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12.11.2019 - 13:27 | | İHA

Ağaç dikme kampanyası sırasında bulundu! 4 iskelet, 1 mezar...

Batman’da Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikme sırasında Batman Üniversitesi Batı Raman kampüsündeki alanda, oda şeklinde mezar ve 4 iskelet bulundu.

Ağaç dikme kampanyası sırasında bulundu! 4 iskelet, 1 mezar...

Batman’da ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ kapsamında 19 ayrı noktada 57 bin fidan dikildi. Fidan dikme sırasında Batman Üniversitesi Batı Raman kampüsündeki fidan dikim alanında iş makinesi tarafından oda şeklindeki mezarda 4 iskelet bulundu. İskeletler arkeologlar gözetiminde çıkartılarak müzeye götürüldü.

Konu ile ilgili bilgi veren Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, oda şeklindeki mezarın buradaki yerleşimin çok eskiye dayandığının göstergesi olduğunu ifade ederek, “Bu iskeletleri incelemek üzere müzemize yolladık. Orada koruma altına alındı" dedi.

İş adamının öldürülmesiyle ilgili davada şoke eden iddia!Fatih'te bir otele ait kafede otururken silahlı saldırı sonucu öldürülen iş adamı Saimait Aierken cinayetiyle ilgili 3 kişi yakalandı. Saimait Aierken'in adının Kırgızistan'da 700 milyon doların yurtdışına kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada geçtiği öğrenildi.
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