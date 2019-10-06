Ağaca çarptı! Sürücü ağır yaralandı

Kaza, saat 09.30 sıralarında, D-400 yolunun Kaş'a bağlı Gökçeyazı Mahallesi geçişinde meydana geldi. Mehmet Altan'ın kullandığı 27 AVM 18 plakalı kapalı kasa kamyonet, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki çam ağacına çarptı. Kazada Altan'ın belden aşağısı, çam ağacı ile şoför mahalli arasında sıkıştı. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine, olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri, yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonrası Altan'ı, aracın kapısını ve bazı bölümlerini keserek, çıkardı. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Altan'ın bacaklarında aşırı derecede ezik ve kırık olduğunu belirledi. Altan, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Mehmet Altan'ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.