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29.12.2019 - 16:28 | | AA

Ağaçlık alana gizlemiş 5 kilo esrar ele geçirildi!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilogram esrar ele geçirildi.

Ağaçlık alana gizlemiş 5 kilo esrar ele geçirildi!

İlçede uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanması için İl Emniyet  Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takibini tamamlayan ekipler, Y.K. ve S.Ç'nin  adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Aramalarda kullanılan narkotik köpeği "Rona", şüphelilerin adreslerine yakın bölgedeki ağaçlık alana gizlenmiş 5 kilogram esrarın yerini tespit etti. Operasyonda ayrıca uyuşturucu tablet, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile  uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 81 bin lira ve 19 bin dolar ele  geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından  adliyeye sevk edildi.

 

 

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