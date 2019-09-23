Ağaçta mahsur kalan kediyi belediye ekibi kurtardı

İlçe merkezinde çam ağacı üzerinde yavru kedi olduğunu fark edenler, belediyeye haber verdi. Gelen Bünyan Belediyesi Sokak Hayvanları ile Mücadele personeli Akın Ayerdem, ağaca tırmanarak, yavru kediyi bulunduğu yerden indirdi. Kedi, sağlık kontrolü için veteriner kliniğine götürüldü.
Kavanoz kapağı sıkıntısı sürüyorBu yıl kışlık konserve yapımına ilgi arttı ama kavanoz kapakları bulunamaz oldu, olanların fiyatları ise 2-3 katı arttı. Esnaf 1 kilo domates fiyatına bile kapak satıldığını belirtirken, Türkiye'nin en büyük toptancı çarşılarından İstanbul Toptancılar Çarşısı'nda (İSTOÇ) bugün kapak kalmadı. Kavanoz kapağı üreten firmaların talebe hazırlıksız yakalandığı bildiriliyor.