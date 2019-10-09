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09.10.2019 - 16:17 | | İHA

Ağaçtan düşen çocuğun koluna demir korkuluk saplandı!

Mersin'in Tarsus ilçesinde meyve toplarken ağaçtan düşen 11 yaşındaki çocuğun koluna demir korkuluk saplandı. Uzun süre acı içinde kıvranan çocuk, itfaiye ekiplerince kesilen demir korkulukla birlikte hastaneye kaldırıldı.

Ağaçtan düşen çocuğun koluna demir korkuluk saplandı!

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kırklarsırtı Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde meyve toplamak için harnup ağacına çıkan A.T. (11), dengesini kaybederek duvardaki demir korkuluğun üzerine düştü. Korkuluğun sol koluna ok gibi saplanmasıyla acı içinde bağıran çocuğun yardımına, ailesinin haber vermesiyle Tarsus Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yetişti. Çocuğun koluna saplanan demir parmaklıklar itfaiye ekiplerince kesilirken, Ayhan T. kesilen demir korkulukla birlikte ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun koluna saplanan demir korkuluk, itfaiye ekiplerinin yardımı ile doktor kontrolünde çıkarıldı. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

 

 

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