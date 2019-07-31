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31.07.2019 - 10:01| AA

Agave bitkisi Soma'da 30 yıl sonra çiçek açtı

Manisa’nın Soma ilçesi Turgutalp Mahallesinde bir bahçede bulunan 3 Agave bitkisinden bir tanesi ekildikten 30 yıl sonra çiçek açtı.

Agave bitkisi Soma'da 30 yıl sonra çiçek açtı

UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ve sadece bir kez çiçeklenen 2 metreye ulaşan yaprakları ile dikkat çeken agave bitkisi, 10 metre uzunluğunda çiçek açtı.

Bölgede yaşayan arıcılıkla uğraşan 64 yaşında emekli Adem Pelit AA muhabirine yaptığı açıklamada, Agave isimli ağacın anavatanının Güney Amerika olduğunu ve Almanya’da yaşayan komşuları tarafından 30 yıl önce buraya ekildiğini belirtti.

Pelik, "Bu sene ilk defa açtı, çiçek verdi. Bahçede üç noktada daha var ama onlar ne zaman açarlar bilemiyoruz. Meyveleri tohum olarak dibine dökülüyor görüldüğü gibi köklerinde çoğalıyor." dedi.

Böyle hırsızlık görülmediBursa’da otomobil hırsızı, alıcı kılığına girip, denemek için bindiği otomobili çalarak kaçtı. Bu sırada otomobilin çalınacağını anlayan sahibi, cama tutununca uzun süre yerde sürüklenerek yaralandı.
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