MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri AGİ 2020 ne kadar oldu? İşte AGİ hesaplama tablosu... Son dakika AGİ zam oranı belli oldu
ABONE OL
26.12.2019 - 21:08 |

AGİ 2020 ne kadar oldu? İşte AGİ hesaplama tablosu... Son dakika AGİ zam oranı belli oldu

Asgari ücret ve asgari geçim indirimine ilişkin beklenen açıklamalar birbiri ardına geldi. Yurdumuzun dört bir yanındaki milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret ve AGİ ile Bakan Zümrüt Selçuk son dakika açıklamasını yaptı. Peki gözlerin çevrildiği AGİ 2020 zam oranı ne kadar oldu? İşte AGİ hesaplama tablosu...

AGİ 2020 ne kadar oldu? İşte AGİ hesaplama tablosu... Son dakika AGİ zam oranı belli oldu

Asgari ücret ve AGİ ile ilgili beklenen haberler arka arkaya geldi. Milyonlarca çalışanın merakla araştırdığı AGİ ile ilgili hesaplama tablosu da belli odlu. Peki bekar, evli ve çocuklu vatandaşlarımız arasında değişilik gösteren AGİ ne kadar zam oranıyla güncellendi? İşte ayrıntılar...

AGİ 2020 NE KADAR? AÇIKLANDI!

Bekar 220,68 TLBekar 220,68 TL

Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL

Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL

Evli, eşi çalışan 220,68 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL

AGİ HESAPLAMA TABLOSU (2020)

AGİ 2020 ne kadar oldu İşte AGİ hesaplama tablosu... Son dakika AGİ zam oranı belli oldu

Eşini öldürüp intihar ettiKastamonu'nun Tosya ilçesinde, Şaban Aslan (70) tartıştığı eşi Nesibe Aslan'ı (65) av tüfeği ile öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MasterChef Türkiye final günü ne zaman? Somer Şef açıkladı: 2019 MasterChef final tarihi...

MasterChef Türkiye final günü ne zaman? Somer Şef açıkladı: 2019 MasterChef final tarihi...

Son 6 gün! Ödeme yapmayan milyonlarca kişiyi etkileyecek

Son 6 gün! Ödeme yapmayan milyonlarca kişiyi etkileyecek

Orgazm sorununa onlar çare olabilir!

Orgazm sorununa onlar çare olabilir!

Sosyal deney için dilencilik yapan muhabirimiz yaşadıklarını anlattı

Sosyal deney için dilencilik yapan muhabirimiz yaşadıklarını anlattı

Sıradaki Haber