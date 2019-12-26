AGİ 2020 ne kadar oldu? İşte AGİ hesaplama tablosu... Son dakika AGİ zam oranı belli oldu

Asgari ücret ve AGİ ile ilgili beklenen haberler arka arkaya geldi. Milyonlarca çalışanın merakla araştırdığı AGİ ile ilgili hesaplama tablosu da belli odlu. Peki bekar, evli ve çocuklu vatandaşlarımız arasında değişilik gösteren AGİ ne kadar zam oranıyla güncellendi? İşte ayrıntılar...

AGİ 2020 NE KADAR? AÇIKLANDI!

Bekar 220,68 TLBekar 220,68 TL

Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL

Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL

Evli, eşi çalışan 220,68 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL





AGİ HESAPLAMA TABLOSU (2020)



