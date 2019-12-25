AGİ 2020 zam oranı ne olacak? Asgari Geçim İndirimi nedir?

Asgari Ücret konusunda 4 toplantı saat 14:00'de gerçekleştirilecek Bakanlığın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan son toplantının ardından 2020 yılında uygulanacak olan Asgari Ücret zammına ilişkin son rakamlarda belli olacak. Peki AGİ zammı ne kadar olacak? Asgari Geçim İndirim nedir, nasıl hesaplanır?

AGİ (ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ) NEDİR?

AGİ’nin açılımı asgari geçim indirimi demektir. İşçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. Kişinin medeni durumuna göre, sahip olduğu çocuk sayısına göre miktarda farklılık gösterebilir. 16 yaşından itibaren sigortalı çalışan insanların asgari geçimini sağlayacak kısmın hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır. AGİ’yi işveren vermez. Tüm AGİ ödeneklerini devlet yapar. Ancak işverenin vergisinden düşürülür.

AGİ NASIL HESAPLANIR?

AGİ, geçerli sayılan asgari ücret üzerinden yıllık brüt tutarına yıllık;

-İşçi için yüzde elli,

-Eşi için yüzde on, (eşi çalışmıyor ise)

-Çocuk başına yüzde yedi buçuk indirim (ilk iki çocukta uygulanan yüzde daha fazladır) uygulanır. Bulunan gelir 12’ye bölünür. Her ay ödenir.