AGİ 2020 zam oranları belli oldu! AGİ dahil net asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücrete yeni yılda yapılan zam oranının belli olmasının ardından AGİ tutarları da netleşti. 2020 yılının ilk ayı içerisinde olan vatandaşlar zamlı AGİ tutarlarını araştırmayı sürdürüyor. 2019 yılında bekar sigortalı çalışanın aldığı AGİ tutarı 191 lira iken 2020 yılında bu oran 220,68 liraya yükseldi. AGİ tutarları belirlenirken kişinin evlilik ve bekarlılık durumunun yanı sıra çocuklu olup olmaması da AGİ tutarının belirlenmesinden önemli rol alıyor. İşte 2020 zamlı AGİ tutarları ve AGİ hesaplama tablosu...

AGİ 2020 NE KADAR? AÇIKLANDI!

Bekar 220,68 TL

Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL

Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL

Evli, eşi çalışan 220,68 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL

2020 AGİ HESAPLAMA TABLOSU