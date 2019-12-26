AGİ nasıl hesaplanır? İşte AGİ 2020 hesaplama tablosu ve zam oranı! Asgari Geçim İndirimi

Asgari ücret ve AGİ ile ilgili müjdeli haber geldi. Yurt genelindeki milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret ve asgari geçim indirimi (AGİ) ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki AGİ zam oranı ne kadar oldu? İşte bu sorunun yanıtı ve 2020 AGİ hesaplama tablosu...

AGİ 2020 NE KADAR? AÇIKLANDI!

Bekar 220,68 TLBekar 220,68 TL

Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL

Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL

Evli, eşi çalışan 220,68 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL





AGİ HESAPLAMA TABLOSU (2020)







