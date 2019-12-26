MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri AGİ nasıl hesaplanır? İşte AGİ 2020 hesaplama tablosu ve zam oranı! Asgari Geçim İndirimi
ABONE OL
26.12.2019 - 19:09 |

AGİ nasıl hesaplanır? İşte AGİ 2020 hesaplama tablosu ve zam oranı! Asgari Geçim İndirimi

Asgari geçim indirimi (AGİ)'ye ilişkin son dakika açıklaması geldi. Bakan Zümrüt Selçuk 2020 AGİ ücretiyle ilgili beklenen açıklamayı yaptı. Yurdumuzun dört bir yanındaki milyonlarca çalışanın heyecanla araştırdığı AGİ zam oranı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte evli, bekar ve çocuklu olmak üzere birçok kişiyi yakından ilgilendiren AGİ açıklamasının ayrıntıları...

AGİ nasıl hesaplanır? İşte AGİ 2020 hesaplama tablosu ve zam oranı! Asgari Geçim İndirimi

Asgari ücret ve AGİ ile ilgili müjdeli haber geldi. Yurt genelindeki milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret ve asgari geçim indirimi (AGİ) ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki AGİ zam oranı ne kadar oldu? İşte bu sorunun yanıtı ve 2020 AGİ hesaplama tablosu...

AGİ 2020 NE KADAR? AÇIKLANDI!

Bekar 220,68 TLBekar 220,68 TL

Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL

Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL

Evli, eşi çalışan 220,68 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL

AGİ HESAPLAMA TABLOSU (2020)

AGİ nasıl hesaplanır İşte AGİ 2020 hesaplama tablosu ve zam oranı Asgari Geçim İndirimi


Yerli otomobilden yeni paylaşımDireksiyonunda biz varız! #HerşeyiyleBizim
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Asgari ücret ve AGİ 2020 zam oranı ne kadar oldu? Son dakika asgari ücret ve AGİ açıklaması

Asgari ücret ve AGİ 2020 zam oranı ne kadar oldu? Son dakika asgari ücret ve AGİ açıklaması

Son 6 gün! Ödeme yapmayan milyonlarca kişiyi etkileyecek

Son 6 gün! Ödeme yapmayan milyonlarca kişiyi etkileyecek

Orgazm sorununa onlar çare olabilir!

Orgazm sorununa onlar çare olabilir!

Sosyal deney için dilencilik yapan muhabirimiz yaşadıklarını anlattı

Sosyal deney için dilencilik yapan muhabirimiz yaşadıklarını anlattı

Sıradaki Haber