AGİ ne kadar oldu? 2020 AGİ hesaplama tablosu ve zam oranı (Asgari Geçim İndirimi)

Milyonlar ekran başına kilitlenmiş durumda... Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. ve son toplantısı saat 14.00'te başladı. Asgari ücretle birlikte bugün Asgari Geçim İndirimi yani AGİ de belli olacak. Şimdi milyonlarca çalışan bu soruları soruyor: AGİ belli oldu mu? Agi 2020 ne kadar oldu?ce başlayan toplantının kararı biraz sonra açıklanacak. Hem "Asgari ücret ne kadar oldu?" hem de "AGİ 2020 belli oldu mu?" sorusu sıklıkla soruluyor.

AGİ 2020 NE KADAR? AÇIKLANDI!

Bekar 220,68 TLBekar 220,68 TL

Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL

Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL

Evli, eşi çalışan 220,68 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL





AGİ HESAPLAMA TABLOSU (2020)







