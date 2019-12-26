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26.12.2019 - 13:56 |

AGİ nedir, 2020 AGİ zammı ne kadar olacak? Asgari Geçim İndirimi ne kadar?

AGİ nedir? 2020 Asgari ücret için yapılacak son toplantının ardından asgari ücret zammı ile birlikte 2020 AGİ zammı da belirlenecek. Peki, AGİ nedir? 2019 yılında AGİ ne kadardı?

AGİ nedir, 2020 AGİ zammı ne kadar olacak? Asgari Geçim İndirimi ne kadar?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 4. son toplantısını düzenleyecek. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk yönetimindeki toplantıda milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı netleşecek. 2020 Asgari ücret zammı ve AGİ bugün yapılacak 14.00'teki toplantıda belli olacka. Peki AGİ nedir? 2019 AGİ ne kadardı?

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ - AGİ NEDİR?

AGİ’nin açılımı asgari geçim indirimi demektir. İşçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. Kişinin medeni durumuna göre, sahip olduğu çocuk sayısına göre miktarda farklılık gösterebilir. 16 yaşından itibaren sigortalı çalışan insanların asgari geçimini sağlayacak kısmın hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır. AGİ’yi işveren vermez. Tüm AGİ ödeneklerini devlet yapar. Ancak işverenin vergisinden düşürülür.

2019 AGİ NE KADARDI?

Bekar : 191.88
Evli, Eşin Geliri Olan: 191.88
Evli, Eşin Geliri Olan, 1 Çocuk : 220.66
Evli, Eşin Geliri Olan, 2 Çocuk : 249.44
Evli, Eşin Geliri Olan, 3 Çocuk : 287.82
Evli, Eşin Geliri Olan, 4 Çocuk : 307.01
Evli, Eşin Geliri Olan, 4 Çocuk : 326.20
Evli, Eşin Geliri olmayan : 230.26
Evli, Eşin Geliri olmayan, 1 Çocuk : 259.04
Evli, Eşin Geliri olmayan, 2 Çocuk : 287.80
Evli, Eşin Geliri olmayan, 3 Çocuk : 326.15
Evli, Eşin Geliri olmayan, 4 Çocuk : 326.15
Evli, Eşin Geliri olmayan, 5 Çocuk : 326.15

Yerli otomobilden yeni paylaşım.
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