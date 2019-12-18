AGİ zammı belli oldu mu? 2020 AGİ zammı ne kadar olacak?

Asgari Ücret konusunda zam pazarlığı dün gerçekleştirilen üçüncü toplantı ile devam etti. Asgari Ücret zammına ilişkin TÜİK temsilcileri tarafından bir işçinin aylık gıda harcama tutarı komisyona sunuldu. Komisyona sunulan ağır statüdeki işlerde 2 bin 331, orta statüde 2 bin 86 ve hafif statüdeki bir işçinin aylık gıda harcaması bin 940 TL olarak hesaplandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantının sona ermesinin ardından memur ve normal çalışanların maaşlarına ek olarak ödenen Asgari Geçim İndirimi olarak bilinen 2020 AGİ'ye uygulanacak olan zam oranı da araştırılmaya başlandı. Peki AGİ zam oranı belli oldu mu?

2020 AGİ ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?

Asgari Ücrete 2020 yılında uygulanacak olan zam oranının netlik kazanmasının ardından yıl içinde uygulanacak olan AGİ zammı da netlik kazanacak.

TÜİK ENFLASYON VERİLERİNİ AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, asgari ücret görüşmesinde dikkate alınan bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonuna sundu.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü kez toplandı.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) toplanan komisyonda, işçileri temsilen Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işverenleri temsilen TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç yer aldı.

Basına kapalı yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından, Çalışma Genel Müdürü Önder, TİSK Genel Sekreteri Koç, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Irgat basın mensuplarına açıklama yaptı.

Önder, toplantıda TİSK heyetinin ekonomiye ve çalışma hayatına bakış açısıyla ilgili bir sunum yaptığını, ardından TÜİK temsilcisinin komisyonu bilgilendirdiğini belirtti.

İşçi ve işveren taraflarının görüşlerini paylaştığı toplantıda, teknik bir çalışmanın yapıldığını anlatan Önder, son toplantının gelecek hafta yapılacağını, Bakanlık olarak temennilerinin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yeni asgari ücret rakamının oybirliğiyle belirlenmesi olduğunu söyledi.

"RAKAMLAR BEKLENTİMİZİN ALTINDA"

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Irgat da TÜİK'in bir işçinin aylık gıda harcama tutarını komisyonla paylaştığını ancak açıklanan rakamların beklentilerinin altında olduğunu dile getirdi.

Irgat, buna göre bir işçinin aylık gıda harcama tutarının ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 lira, orta statüdeki işlerde 2 bin 86 lira 80 kuruş, hafif statüdeki işlerde bin 940 lira 70 kuruş olarak hesaplandığını ifade etti.

Açıklanan rakamların geçen yıla göre yaklaşık yüzde 5,31 arttığını belirten Irgat, "Hayata pahalılığını dikkate aldığımızda yüzde 5,31'lik artışı anlayabilmiş değiliz. Asgari ücretin insanca yaşanabilecek bir ücret seviyesinde belirlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Umuyoruz komisyonumuz bu yönde karar verir." dedi.

Türk-İş'in bu yıl asgari ücret konusunda Hak-İş ve DİSK ile ortak hareket ettiğini anımsatan Irgat, yeni bilgiler ışığında görüş alışverişinin süreceğini söyledi.

2018 YILINDA 2.213 TL HESAPLAMIŞTI

TÜİK, geçen yıl bir işçinin asgari geçim tutarını "ağır" işlerde 2 bin 213 lira 40 kuruş, “orta" işlerde bin 978 lira 80 kuruş, "hafif" işlerde ise bin 841 lira 40 kuruş olarak hesaplamıştı. TÜİK’e göre, bir işçinin geçim maliyeti geçen yıla oranla bu yıl yüzde 5.4 artı. Geçtiğimiz yıl asgari ücret net 2020 TL olarak belirlenmişti.