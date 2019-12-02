AGİ zammı ne kadar olacak? 2020 AGİ zammı belli oldu mu? yeni yıl yakaşırken bu sorular sık sık yöneltiliyor. Bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor ve teklifler sunulacak. Asagari ücretle birlikte AGİ'nin ne kadar olacağı da araştırılıyor. İşte detaylar...

AGİ ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Asgari geçim indirimi henüz belli olmadı. Türk-İş, kendi araştırmasından yola çıkarak bir çalışanın aylık yaşam maliyetinin 2 bin 526 lira olduğuna dikkat çekti. Türk-İş, yaptığı araştırma sonucuna dayandırarak asgari ücretin 2 bin 526 lira olması gerektiğini açıkladı. Sendika bu miktarı belirlerken de açlık-yoksulluk sınırını göz önünde bulundurduklarını belirtti. 2019 enflasyon tahmini olarak yüzde 12 artarsa bekar çalışan için net asgari ücret 2 bin 263 lirayı bulacak, asgari geçim indirimi 214,91- 365,34, işsizlik maaşı bin 137-2 bin 274 lira aralığına çıkacak. Asgari ücret geçen yılki gibi yüzde 26.05 artarsa da net asgari üret 2 bin 547 liraya yükselirken, asgari geçim indirimi 241,86- 411,17, işsizlik maaşı bin 280-2 bin 560 lira aralığına ulaşacak. 2020 asgari ücret agi evli çocuğu olanlar için ne kadar olacağı ise Asgari ücret tespit komisyonunun 2020 yılı asgari ücreti açıklamasıyla birlikte netlik kazanmış olacak.