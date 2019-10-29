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29.10.2019 - 10:27 | | DHA

Ağılda ele geçen uyuşturucuya 2 tutuklama

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, jandarma ekiplerince ağıla düzenlenen baskında, 1870 gram kubar esrar ve 115 gram skunk ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, mahkemece tutuklandı.

Ağılda ele geçen uyuşturucuya 2 tutuklama

Manavgat'a bağlı Dolbazlar Mahallesi'nde, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince araştırma başlatıldı. Yapılan çalışmada, Murat Geyik ve Mustafa Kemal Ataş'ın uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin, uyuşturucu maddeyi Dolbazlar Mahallesi'nde bulunan ormanlıktaki ağıla sakladığı belirlendi. Adres çevresinde önlem alan ekipler, şüphelilerin gelmesinin ardından ağıla baskın düzenledi. Murat Geyik ve Mustafa Kemal Ataş, gözaltına alınırken, üzerlerinde ve ağılda yapılan aramalarda, 1870 gram kubar esrar ile 115 gram skunk ele geçirildi.

Murat Geyik'in 25 suç kaydının bulunduğu, 2014 yılından beri 2 suçtan arandığı tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Geyik ve Mustafa Kemal Ataş, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.

 

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