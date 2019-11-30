Ağırlaştırılmış müebbet talebi

Ankara’da Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel (27), 2 Ocak’ta sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet (23) tarafından öldürülmüştü. Tutuklu sanık dün Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ikinci duruşmaya çıkarıldı. Savcı, sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 8 yıla kadar hapis cezası talep etti. Şenel’in eşi Levent Şenel duruşma öncesi, sanık tarafının duruşmanın kapalı görülmesini istediğini hatırlatarak, “Katile hakaret etmeyin” uyarısı yaptı!

Annenin gözyaşları

Duruşmada Baba Mustafa Damar, mahkeme heyetine, “Duruşmayı uzatmaya çalışıyorlar. Bizimle, mahkemeyle, hukukla dalga geçiyorlar. Benim sizden beklentim bir an önce bu katile hak ettiği cezayı vermenizdir” dedi. Anne Feyzan Damar ise ağlayarak “Katilin annesi yine sarılacak evladına. Gökyüzünü görecek, güneşi görecek. Benim çocuğum göremeyecek. Bir mucize olsa da kızım geri gelse” diye konuştu.

Takım elbiseliydi!

Davanın ikinci celsesinde de takım elbiseli ve kravatlı olan sanık Hikmet, “Avukatım hastalığı nedeniyle burada olmadığı için savunma yapmayacağım” dedi. Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın Şenel’e tabancayla iki el ateş ettikten sonra 17 kez bıçakladığını belirterek, “canavarca hisle veya eziyet çektirerek, kişiyi kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek”ten ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Savcı ayrıca sanığın “silahla tehdit” ve “Ateşli Silahlar Yasası’na muhalefet”ten 8 yıla kadar hapsini talep etti. Duruşma ertelendi.

‘Sanığın ailesinden korkuyorlar’

Duruşmada dinlenen tanık öğrenciler, bazı öğrencilerin sanığın ailesinden korktuklarını dile getirdi. Şenel ailesinin avukatlarından Çetin Arslan da bürolarının gözlendiğini ve tehdit telefonları aldıklarını söyleyerek, “Ama bunlara pabuç bırakacak değiliz” dedi. Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın arkadaşı E.Ş. de “Sanıkla Ceren Hoca arasında öğrenci-öğretmen ilişkisi dışında bir şey sezmedim” dedi. Araştırma görevlisi tanık S.B. ise Ceren Damar Şenel’in kopya işlemi yaptıktan sonra kendisine, öğrenci Hikmet’ten korktuğunu söylediğini belirtti. Tanık bir soru üzerine, “Ceren’in sanıkla ilişkisi olmasının ihtimali bile yok” yanıtını verdi.