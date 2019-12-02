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02.12.2019 - 11:31 | | İHA

Ağrı şikayetiyle hastaneye gitti! Tam 4 kilo tümör alındı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde karın ağrısı şikayeti üzerine hastaneye başvuran kadının karnından 4 kilogramlık tümör alındı.

Ağrı şikayetiyle hastaneye gitti! Tam 4 kilo tümör alındı

Suruç Devlet Hastanesine başvuran hastaya yapılan tetkikler sonucu, batında 28x27 santimlik bir tümör olduğu tespit edildi. Tespit sonrası ameliyata alınan hastanın karnındaki tümör, cerrahi operasyonla alındı.

Ameliyatı gerçekleştiren Kadın Doğum Uzmanı Sinan Karakeçili, “Hastamız karın ağrısı şikayeti üzerine hastaneye başvurdu. Hastaya yapılan tetkikler sonucu batında 28x27 santimlik tümör olduğu tespit edildi. Kitleyi eksize ettik. Kitle 4 kilogram ağırlığındadır. Şu an hastamızın durumu iyidir. Serviste takip ediliyor. 3 gün içerisinde taburcu olacak” ifadelerini kullandı.

 

 

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