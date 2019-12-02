Ağrı şikayetiyle hastaneye gitti! Tam 4 kilo tümör alındı

Suruç Devlet Hastanesine başvuran hastaya yapılan tetkikler sonucu, batında 28x27 santimlik bir tümör olduğu tespit edildi. Tespit sonrası ameliyata alınan hastanın karnındaki tümör, cerrahi operasyonla alındı.
Ameliyatı gerçekleştiren Kadın Doğum Uzmanı Sinan Karakeçili, “Hastamız karın ağrısı şikayeti üzerine hastaneye başvurdu. Hastaya yapılan tetkikler sonucu batında 28x27 santimlik tümör olduğu tespit edildi. Kitleyi eksize ettik. Kitle 4 kilogram ağırlığındadır. Şu an hastamızın durumu iyidir. Serviste takip ediliyor. 3 gün içerisinde taburcu olacak” ifadelerini kullandı.
Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.