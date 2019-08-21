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21.08.2019 - 17:03| İHA

Ağrı'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Ağrı'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Ağrı'da feci kaza! 2 ölü, 1 yaralı
Ağrı'da feci kaza! 2 ölü, 1 yaralı
Ağrı'da feci kaza! 2 ölü, 1 yaralı
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Edinilen bilgilere göre, bugün saat 14.30 sularında Eleşkirt-Horasan yolu üzerinde dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana gelen kazada 04 DD 783 plakalı araçla 34 PU 6596 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı.

Yaşanan kaza sonucu araçlarda bulunan 4 kişiden Şahin Sabuncu ve Zeki Gelturan’ın olay yerinde hayatlarını kaybettikleri öğrenilirken, 1’i ağır olmak üzere 2 kişi de yaralandı.

Ağır yaralı olan Özkan Yıldırım’ın 112 sağlık ekipleri tarafından Ağrı Devlet Hastanesine getirildiği bilgisine ulaşıldı.

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