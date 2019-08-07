Ağrı'da terör operasyonu: 10 tutuklama

Ağrı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüten şahısların deşifre edilerek, faaliyetlerinin engellenmesine ve Patnos ilçesinde sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası içerikli paylaşımlar yapan, ayrıca PKK/KCK terör örgütü propagandasına dönüşen eylem etkinlik ve basın açıklamalarına katıldığı tespit edilen şahıslara yönelik 2 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanan şahıslar, Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmiş, şahıslardan biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 10 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" denildi.