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13.12.2019 - 00:20 | | AA

Ağrı'daki operasyonun nefes kesen ayrıntıları ortaya çıktı! Vücudunda kurşun olan askerden duygulandıran talep...

Ağrı'nın Tutak ilçesinde geçen hafta güvenlik güçlerince düzenlenen ve 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun nefes kesen ayrıntıları ortaya çıktı.

Ağrı'daki operasyonun nefes kesen ayrıntıları ortaya çıktı! Vücudunda kurşun olan askerden duygulandıran talep...

 

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'nın kış üstlenmesinin önüne geçmek, teröristleri yakalamak, teslim olmayanları ise etkisiz hale getirmek amacıyla operasyonlarını sürdürüyor.

Bu çerçevede özel harekat timlerince Tutak ilçesi Soğukpınar köyünde, 6 Aralık'ta 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin soruşturma da sürüyor.

Söz konusu operasyonda 4 teröristin adeta nefes kesen çatışmayla etkisiz hale getirildikleri öğrenildi.

Operasyon anında karla kaplı sokaklarda teröristlerin saklandığı binaya yaklaşan özel harekat timlerine teröristlerce ateş açıldığı ve ilk ateşte bir askerin yaralandığı belirtildi.

Diğer güvenlik güçlerinin karşılık vermesiyle yaşanan yoğun çatışmada 4 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Operasyonda yaralanan 5 askerden birinin yaralı olmasına rağmen "Bir şeyim yok." diyerek arkadaşlarına destek olmak amacıyla operasyona devam etmek istediği ancak komutanlarının ısrarıyla gönderildiği hastanede vücudunda kurşun yarası olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

Çatışmada yaralanan askerlerin bazılarının ayakta tedavileri yapılarak taburcu edildiği, diğerlerinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kentin Tutak ilçesi Soğukpınar köyünde, güvenlik güçlerince 6 Aralık'ta teröristlerin saklandığı bir binaya şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada 3 terörist olay yerinde, biri de kaçarken etkisiz hale getirilmişti.

Teröristlerden bir kalaşnikof tüfek, bir tabanca, 2 el bombası, 2 şarjör, 4 sırt çantası, çok sayıda örgütsel doküman, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirmişti.

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