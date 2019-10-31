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31.10.2019 - 07:50 | | MELTEM GÜNAY İstanbul

Ağrılarından beyin cerrahisiyle kurtuldu

Yıllarca diş ağrısı çektiğini zannederek ilaçla yaşayan Cezayirli Soufyane Bouraba (33) İstanbul’da omurilik cerrahının operasyonuyla sağlığına kavuştu.

Ağrılarından beyin cerrahisiyle kurtuldu

Cezayir’de iki yıl önce diş ağrısı nedeniyle doktora giden Bouraba’ya, 20’lik dişinden kaynaklandığı düşünülen ağrıları için ilaç tedavisi uygulandı. Ama ilaç tedavisine rağmen ağrılar şiddetlenip hastanın başında da etkili olmaya başladı. Bouraba tavsiye üzerine NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa’ya başvurdu. Nadir görülen ve bir sinir baskısı olan ‘Trigeminal nevralji’ teşhisi konulan hasta gerçekleştirilen operasyon sonrası sağlığına kavuştu.

‘Diş ağrısıyla karıştırmayın’

‘Trigeminal nevralji vakalarında çok şiddetli ağrılar yaşandığını ve genelde diş ağrısı ile karıştırıldığını belirten Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, “Trigeminal nevralji kafa sinirlerinden olan trigeminal sinirin, beyin sapından çıktığı noktada, genellikle bir atardamarın basısıyla oluşan şiddetli yüz ağrılarıdır. Hastalığın tek belirtisi şiddetli ağrı” dedi.

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