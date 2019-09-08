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08.09.2019 - 16:52| AA

Ahıra giren kurtlar 15 koyunu telef etti!

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kurtların saldırısına uğrayan 15 koyun telef oldu.

Ahıra giren kurtlar 15 koyunu telef etti!

Gültepe Mahallesi'de koyunların olduğu bir ahıra gece yarısı kurtlar girdi.

Gelen seslere uyanan ahır sahibi Hasan Ötüş, bazı koyunlarının cansız yattığını bazılarının ise sağa sola kaçtığını fark etti.

Ahırdan kaçan koyunları toplayan Ötüş, 15 koyunun telef olduğunu 45 koyunun da çeşitli yerlerinden yaralandığını belirledi.

Büyük üzüntü yaşayan Ötüş, geçimini hayvancılıkla sağladığını, koyunlarından 10'unun da kayıp olduğunu söyledi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin yaralı koyunlarını kontrol ettiğini belirten Ötüş, onların da birçoğunun yaşayamayacak durumda olduğunu anlattı.

 

 

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