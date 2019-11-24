Ahırdan kaçan koyun sürüsüne otomobil çarptı

Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 7. kilometresi yakınlarındaki çiftlikte Nesip Baturalp'a ait koyun sürüsü kapısı açık kalan ahırdan çıktı. Akşam saatlerinde yol kenarında otlarken bulduğu koyunları ahıra götürmeye çalışan Baturalp'ın sürüsüne, kara yolunda Adnan Yapıcı idaresindeki 63 M 1274 plakalı otomobil çarptı.
Sürüdeki 40 koyun telef oldu, 30'u yaralandı.
Kaza nedeniyle kapanan yol telef olan hayvanların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Kimyasal alarmı! Bir zarfın içinde geldi...Aksaray'da iş yerine gelen zarfı akşam eve gelince açan kişi ile ailesi, iddiaya göre zarfın içindeki tozdan kaynaklı rahatsızlandı. Mide bulantısı ve baş dönmesi yaşayan aile bireyleri polis, AFAD ve sağlık ekipleri tarafından binanın önüne kurulan çadırda karantinaya alındı, binadakiler ise tahliye edildi.